Douze bières belges récompensées au European Beer Star

Trois bières ont remporté une médaille d'or. La brasserie familiale De Ryck, de Herzele en Flandre orientale, a vu son Arend triple s'imposer dans la catégorie "triple de style belge". La Oude Kriek de la brasserie Mort Subite (Alken-Maes) a été désignée meilleure "bière fruitée acidulée de style belge".

La Barbãr de la brasserie Lefebvre à Quenast a, elle, été reconnue meilleure bière au miel. Alken-Maes repart encore avec deux médailles de bronze, l'une pour sa Maes dans la catégorie "Mild lager" européenne et l'autre pour l'Affligem Triple dans la catégorie triple de style belge. L'argent dans cette catégorie a été décerné à Oud Beersel pour sa Bersalis.

La brasserie d'Audenarde, Roman, remporte deux médailles: l'argent pour sa pils dans la "Mild lager" européenne et le bronze pour sa Rebelse Strop dans la catégorie "New Style Saison". Dans la catégorie "bière forte de style belge", De Halve Maan à Bruges prend l'argent pour sa quadruple Straffe Hendrik et Saint-Feuillien décroche le bronze pour sa Grand Cru.

Le brasseur du Roeulx empoche en outre le bronze avec sa Grisette blanche dans la catégorie "blanche de style belge". Het Anker à Malines voit sa Gouden Carolus Classic repartir avec la médaille de bronze dans la catégorie "double de style belge".

L'European Beer Star est organisé chaque année depuis 2004. Pour cette 14e édition, plus de 2.000 bières ont été jugées, issues de 46 pays différents.