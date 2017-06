Du kiwi pour un petit déjeuner frais et vitaminé (recettes)

Les mois les plus chauds de l'année offrent une belle occasion de revoir son rituel du petit déjeuner et d'en profiter pour opter pour des choix plus sains en y intégrant le kiwi par exemple.

Ce fruit est à la fois riche en vitamine C et l'un des plus nourrissants qui soit. Il regorge également d'autres nutriments essentiels et fournit un puissant cocktail de vitamines, de minéraux, de fibres et d'antioxydants. Tout en étant pauvre en calories.

Les fruits font partie intégrante d'un petit déjeuner sain et équilibré. Laissez libre cours à votre imagination : ils se marient à merveille avec le pain ou le muesli et peuvent aussi être savourés seuls. Vous pouvez aussi les déguster sous la forme d'un smoothie ou d'un milk-shake. Ils se prêtent à d'innombrables expériences gustatives.

Verrines de biscuit, yaourt et kiwi jaune Pour 4 portions | Préparation 10 min Les ingrédients 100 g de biscuits à l'avoine 400 g de yaourt nature 8 noix 4 kiwis Zespri SunGold 4 cuillères à soupe de miel ou de sirop d'agave (optionnel) La recette Épluchez les kiwis et coupez-les en dés réguliers. Hachez grossièrement les noix. Émiettez les biscuits et répartissez-les dans 4 verrines individuelles avec les noix. Couvrez ensuite avec le yaourt et le miel. Pour terminer, disposez les kiwis, couvrez les verrines et réservez au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Vous pouvez également faire de plus fines couches avec les différents ingrédients pour que la présentation soit plus jolie. Informations nutritionnelles (par portion) Energie : 322.65 kcal Matières grasses : 13.47 g Glucides : 40.27 g Protéines : 7.81 g Vitamine C : 161.92 mg

Pour découvrir d'autres recettes à base de kiwi c'est par ici.