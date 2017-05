Faites voyager vos papilles au festival culinaire de Londres

Fier de son histoire, le quartier Carnaby a appris à jouer de son image. Effectivement, c'est ici que, dans les années 60, la révolution de la mode anglaise a pris place lorsque stylistes et designers ont commencé à s'y installer. Aujourd'hui, la rue a développé un véritable business. Quelques pas dans le quartier suffisent pour se rendre compte qu'il regroupe les vitrines des plus grandes enseignes de mode, mais aussi une flopée de restaurants dont la réputation n'est plus à faire et de bars branchés où aller passer des nuits endiablées.

Première étape, il est 11h du matin, et il faut bien admettre que les Anglais savent comment déjeuner de manière consistante. Chez Wright Brother Soho, c'est avec un plateau d'huitres que l'on vous reçoit, et ce, à n'importe quelle heure du jour. Mais attention, vous n'y gouterez pas n'importe quelles huitres. Elles proviennent du monde entier mais aussi de producteurs locaux. Une Master class prévue au coeur du restaurant avec vue sur la cuisine ouverte permet d'en savoir encore un peu plus.

Après ce cours particulier d'ostréiculture, nous voilà attablés chez Le Bab qui est le Kebab gastronomique de Carnaby Street avant de poursuivre vers le surprenant Choccywoccydoodah.

Son nom plutôt étrange n'est rien par rapport à la décoration intérieure de cette petite boutique spécialisée dans le design et l'art du chocolat. Certains diront que c'est un peu kitch...

Statues en chocolat, gâteaux à cinq étages, chocolats chauds et pour finir... "une chambre secrète" où auraient lieu festins de mariage ou d'anniversaire. C'est le pays des merveilles en chocolat, pas à la belge, mais à la londonienne.

Mochi glacé au thé vert, Macha Cheesecake, cake-chiffon sakura/azuki,... Si vous préfériez les desserts au chocolat, il valait mieux en rester à l'étape précédente. Ici, nous sommes chez Shoryu, le resto japonais de Carnaby.

Après avoir voyagé à travers les cuisines du monde, nous voyageons dans le temps. Un escalier nous amène dans une ancienne rame de métro désaffectée et réaménagée en station de métro londonienne dans le pur style des années 1940 ou cette journée de découverte culinaire se termine par un cocktail surprenant tout droit sorti d'un menu en forme de vieux journal.

Lors du Street Eat Festival, ce 3 juin, ces restaurants parmi une soixantaine d'autres adresses, s'installeront dans les rues et proposerons des bouchées aux passants curieux. Pour le plus grand plaisir des gourmands, ils font découvrir les multiples facettes de la cuisine de la capitale anglaise.