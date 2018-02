Gucci, de la mode au restaurant

Gucci ne se contente pas d'attirer tous les regards sur ses collections de prêt-à-porter. Voici que la marque phare du groupe de luxe Kering vient d'ouvrir un restaurant de 50 couverts, au centre de Florence. Efficacement nommé Gucci Osteria, il est tenu par Massimo Bottura, chef triplement étoilé par le guide Michelin, et est installé dans un palais du XIVe siècle, donnant sur la place de la Seigneurie, l'une des plus célèbres de la ville.

Ce n'est pas la première marque de mode à tenter l'aventure de la restauration. Giorgio Armani, par exemple, le fait depuis de nombreuses années, avec son Armani Caffè. Idem pour Dsquared2 et son restaurant Ceresion 7, fort de ses deux piscines installées sur les toits, avec vue imprenable sur Milan.

En 2014, Prada a également racheté 80 % des parts d'Angelo Marchesi, célèbre pâtisserie milanaise. Autant d'initiatives qui, selon les analystes, permettent de renforcer l'image d'une marque plus que d'obtenir un retour sur investissement.