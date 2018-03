Healthy ou régressive, la glace aussi devient vegan

De la glace végétale... il fallait y penser. Après 35 ans passés à développer des produits alimentaires végétaux, la marque belge Alpro, pionnière dans ce domaine, lance sa première gamme de glaces végétales, comblant ainsi les attentes de plus en plus fortes d'une clientèle en demande de produits ne contenant pas de lactose, ou matières issues du règne animal.

Et malgré cette absence, Alpro est parvenue à conférer à ses glaces une texture crémeuse. On se réjouit aussi que ces délices noix de coco, soja-vanille et chocolat-noisettes contiennent 30% de sucre en moins que les autres glaces du marché. En résumé: pas de lactose, moins de sucre et du goût.

2,49 euros / pot de 500 ml ou 1,25/ pot de 250 ml. Déjà disponible chez Delhaize et Carrefour. Puis dans les autres enseignes dès avril.

Parallèlement, la marque américaine très gourmande, qui a conquis le monde à coup de Chunky Monkey et de Cookie Dough, se lance sur le marché belge de la glace sans produits laitiers, en sortant sa gamme Non Dairy. Au programme pour commencer, deux de ses best-seller, à savoir la Chocolate Fudge Brownie et la Chunky Monkey (banane, chocolat et noix). Parce que ce n'est pas parce qu'on ne peut/veut pas ingérer de lait qu'on n'a pas le droit à un plaisir régressif !