Il y a désormais une quatrième sorte de chocolat

Ce chocolat, issu des fèves de cacao Ruby et baptisé du même nom, a un goût intense et une couleur naturelle rosée. Ces fèves proviennent de plusieurs régions du monde. "Nous disposons de deux centres mondiaux de R&D dont le plus important se trouve à Wieze. Le chocolat découvert est issu d'une sélection de plusieurs sortes de fèves de cacao", explique le porte-parole Korneel Warlop. Le goût et la couleur sont développés durant le travail des fèves. "C'est une très longue recherche de 13 ans." La Jacobs University en Allemagne a été associée à cette recherche. Barry Callebaut présente mardi ce nouveau chocolat à Shanghai. Barry Callebaut existe depuis 1996 et est issu de la fusion entre la société belge Callebaut et la société française Cacao Barry. Le siège du groupe se trouve à Zurich. La chocolaterie de Wieze est la plus grande du monde. Il existe aussi un site de production à Hal, dans l'ancien site Côte d'Or.