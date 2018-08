Joël Robuchon, chef français multi-étoilé, est décédé

Le cuisinier aux 32 étoiles au Guide Michelin est décédé lundi matin à l'âge de 73 ans à Genève des suites d'un cancer qui l'a tenu à distance des cuisines pendant de nombreuses années.

Le célèbre restaurateur était un pionnier de la "Nouvelle cuisine" et détient le plus important palmarès de l'histoire de l'art culinaire, côtoyant les plus grands de ce milieu, tels qu'Alain Ducasse, Marc Veyrat et Eugénie Brazier.

Joël Robuchon avait officié dans des restaurants à Paris, Macao, Londres, Hong-Kong ou encore Montréal.