L'alimentation bio mise à l'honneur

Plus de 115 activités telles que des portes ouvertes, visites guidées, animations didactiques, ateliers culinaires, dégustations de produits locaux, débats thématiques, concours, pièces de théâtre, etc. seront organisées à l'occasion de cette Semaine bio.

Cette semaine sera inaugurée sur la Place d'Armes à Namur avec un marché de 17 producteurs et transformateurs bio qui s'y tiendra les 3 et 4 juin. D'autres marchés seront également organisés à Léglise et Arlon les 3 et 9 juin.

La Semaine bio sera aussi l'occasion pour les consommateurs d'aller à la rencontre des acteurs, à savoir les producteurs, transformateurs, gérants de points de vente spécialisés, restaurateurs, collectivités, ou encore associations.

Au 31 décembre 2016, 1.493 fermes certifiées bio étaient recensées en Wallonie, soit 146 fermes bio supplémentaires (+10,8%) par rapport à l'année précédente. La superficie agricole utile consacrée au bio a, elle, augmenté de 7.852 Ha entre 2015 et 2016. L'évolution de l'offre et de la demande en la matière est révélatrice de l'intérêt citoyen pour ce mode d'alimentation. La part de marché de produits bio sur le marché belge a atteint les 3,2% en 2016, plus du double par rapport à 2008. En Wallonie, cette part de marché s'élève à 4%.

Le programme est à voir en cliquant ici.