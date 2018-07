L'autorisation de vendre du lait cru crée la polémique en Catalogne

Après 28 ans d'interdiction, les autorités catalanes ont décidé jeudi dernier d'autoriser la vente de lait de vache non pasteurisé, directement des producteurs aux consommateurs.

En Europe, la vente de lait cru est autorisée uniquement en France et en Italie.

Les médias espagnols ont aussitôt publié article après article soulignant le risque bactérien posé par le lait cru, des experts sanitaires se sont élevés contre la décision et le problème est devenu viral sur Twitter, faisant écho aux vifs débats du même type qui agitent notamment les Etats-Unis.

La Catalogne, poids-lourd de l'industrie agroalimentaire espagnole, est la troisième région productrice de lait du pays.

La ministre régionale catalane de l'Alimentation et de l'Agriculture Teresa Jorda assure que le lait cru a des atouts "spectaculaires" pour la santé et est sans danger pour la santé grâce aux "progrès technologiques dans les équipements agricoles" ainsi que des standards d'hygiène très sricts. "Il y a le même niveau de danger que lorsqu'on ouvre le frigo, que l'on y prend une cuisse de poulet qui est là depuis quatre semaines et que l'on mange", a-t-elle déclaré dimanche sur la radio locage RAC1. Un argument qui laisse sceptique les critiques.

Ils rétorquent que boire du lait cru est dangereux car il peut transmettre des bactéries potentiellement mortelles comme la salmonelle, l'E.coli et même des maladies comme la tuberculose bovine, ce qui explique l'introduction de la pasteurisation au début du XXe siècle.

Aide aux éleveurs

La ministre catalane assure que la mesure aidera les petits éleveurs à augmenter leurs revenus, en vendant directement leur lait aux clients, s'affranchissant ainsi des intermédiaires de l'industrie laitière et de la grande distribution.

Le syndicat espagnol de petits agriculteurs UPA a d'ailleurs demandé à ce que la mesure soit étendue au niveau national.

Il assure que les vaches espagnoles sont en bonne santé, ce qui signifie que boire leur lait cru est sans danger, "en gardant à l'esprit que le lait doit être bouilli et stocké correctement - pendant maximum 72 heures après la traite - afin d'éliminer d'éventuels micro-organismes".

Pour Gemma del Cano, une experte en sécurité alimentaire travaillant pour l'industrie alimentaire, ce procédé reste complexe pour le consommateur, car il implique de faire bouillir trois fois le lait pour faire bouillir les bactéries, puis de s'assurer que la température redescend rapidement.

Faire bouillir

Le risque est aussi important de trop faire bouillir le lait. "Si on chauffe le lait à la maison, et qu'on ne le fait pas bien, toutes les vitamines s'en vont", explique la spécialiste. D'où l'utilité de la pasteurisation, dont les défenseurs estiment qu'elle permet de conserver les bons éléments du lait, souligne-t-elle.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux Etats-Unis, où de nombreux Etats autorisent le lait cru, met fermement en garde contre cet aliment. "Les germes peuvent se multiplier dans le lait entre le moment où il est collecté et le moment où il est bu", prévient-il sur son site internet. "Des animaux en bonne santé peuvent transporter des germes qui peuvent rendre les gens malades", ajoute-t-il.

Selon les derniers chiffres disponibles, "32 Etats ont enregistré 144 alertes sanitaires liés au lait cru" aux Etats-Unis entre 2007 et 2016.