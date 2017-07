L'"avocado burger", en vrai, c'est la cata (VIDEO)

L'avocat est le must-eat du moment. Et malgré les ravages que crée son exploitation en constante augmentation, il est partout. Décliné en petit-déjeuner, en plat, ou en dessert, sur Instagram ou dans les derniers magazines culinaires, il se montre sous son meilleur profil. Dernier buzz en date : l' "avocado burger" ou "burger avocat", soit un hamburger dont les tranches de pain sont remplacées par un avocat moelleux coupé en deux. Si sur photo, derrière les filtres de l'application et les manigances des Instagrammers, le résultat est joli et alléchant tout en paraissant super sain, il en va tout autrement dans la vraie vie. Une journaliste du Huffington Post a voulu en avoir le coeur net et s'est lancée dans sa préparation, en deux versions: burger et bagel. Le résultat est assez décevant...