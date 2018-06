La Belgique décroche la médaille d'argent au cours de la Coupe d'Europe de la pâtisserie

La finale de la Coupe d'Europe de la pâtisserie a débuté dimanche matin, avec la participation de sept pays candidats. Les participants avaient cinq heures pour créer deux desserts glacés, dix desserts à l'assiette et deux sculptures, une en sucre et une en chocolat. L'équipe belge s'était inspirée du thème "Ange et démon" pour réaliser ses sculptures. Les desserts à l'assiette avaient pour titre "Rencontre féerique entre malice et gourmandise" tandis que l'entremet glacé aux fruits répondait au nom du "jubilé éphémère".

Il y a deux ans, le plat pays avait remporté la médaille d'or à cette même compétition. La Coupe d'Europe de Pâtisserie détermine les trois équipes qui rejoignent les autres candidats internationaux pour participer à la finale mondiale. Au total, 22 pays y participeront en 2019 dans le cadre du salon Sirha à Lyon. Depuis la création de la Coupe du monde de la Pâtisserie en 1989, la Belgique a remporté une fois la médaille d'or (1995), trois fois la médaille d'argent (2007, 1999 et 1993) et trois fois la médaille de bronze (2011, 2009 et 2003).