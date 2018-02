La Bourse Aux Dons, un outil efficace pour lutter contre le gaspillage alimentaire

"La Bourse aux dons est un service qui permet d'organiser, de gérer et de faciliter les dons alimentaires entre les acteurs du secteur alimentaire disposant d'invendus (les donateurs) et les organisations d'aide alimentaire à la recherche de dons (les receveurs). "

Cette plateforme informatique comprend trois outils permettant aux inscrits de gérer les dons de façon professionnelle et organisée:

• La cartographie des organisations d'aide alimentaire actives en Belgique

• L'outil des "dons occasionnels"

• L'outil des "dons systématiques"

Cet outil permet aux donnateurs de professionnaliser leur façon de donner puisque les dons sont traçés, les bordeaux de livraison établis, ce qui permet de justifier la traçabilité et la conformité des produits.

Grâce à La Bourse aux dons, le travail est simplifié pour les commerçants, ce qui évite à la nourriture de ne plus finir à la poubelle alors qu'elle est encore tout à fait comestible.

Cet outil a également permis de la création d'emplois, car il y a de plus en plus de demandes aux seins des ASBL participantes. Les personnes dans le besoin peuvent se rendre dans les lieux collaborant avec La Bourse aux dons et bénéficier d'une aide. Leur nombre augmente chaque jour.

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre Level IT et la Fédération des Services Sociaux (FdSS) et KOMOSIE.

La Bourse aux dons, une initiative reconnue

En 2017, la Bourse aux dons était finaliste au "Refresh Food Waste Solution Contest", un concours européen pour la lutte contre le gapillage. Elle a ensuite remporté le "Spécial Jury Award" lors du Prix belge de l'Energie et de l'Environnement. "

En 2018, elle a passé le cap des 1.000 premières tonnes d'invendus alimentaires redistribuées. L'équipe s'en félicite, mais veut plus: " Un chiffre impressionnant certes, mais il faut que ce chiffre continue d'augmenter d'année en année pour réduire au mieux le gaspillage qui existe encore."

En chiffre Nombre d'organisations inscrites : 413 Nombre de donateurs : 95 Production de CO2 évitée : 2.700 tonnes Nombre de produits données : 50.938 tonnes Quantité totale : 1.080 tonnes

Les objectifs de la Bourse aux dons

L'équipe cherche désormais à accompagner de nouveaux donateurs et à développer des collabatorations avec les villes et communes belges.

Elle souhaite avant tout mettre en place des solutions en accord avec les besoins spécifiques des donateurs pour être de plus en plus efficace et réduit encore le gaspillage alimentaire dans notre pays.

Pour plus d'informations : www.bourseauxdons.be

Soraya Benatmane.