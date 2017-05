La course aux étoiles des chefs bruxellois

Il est toujours bon de le rappeler, Bruxelles compte aujourd'hui pas moins de cinq noms affichant 2-étoiles au prestigieux guide Michelin : Lionel Rigolet (Comme chez soi), Pascal Devalkeneer (Le Chalet de la forêt), Christophe Hardiquest (Bon-Bon), Alexandre Dionisio (Villa in the Sky) et Yves Mattagne (Sea Grill) (en photo, de gauche à droite). Ces chefs font l'objet de tous les regards. Le moindre écart à la qualité attendue, et les voilà sous le feu nourri de critiques. Car leur statut prestigieux fragilise autant qu'il offre des opportunités. Parmi celles-ci, la voie vers la troisième étoile...

...