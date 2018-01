La cuisine à la vapeur, une révélation (+3 recettes)

Jusqu'il y a peu, Clémence Catz considérait son vieux cuit-vapeur électrique comme " un instrument un peu old school ", " tellement moins sexy " que son extracteur de jus ou son Vitamix... Mais la créatrice culinaire fut mise au défi par les éditions La Plage de rédiger un livre entièrement dédié à ce mode de cuisson. Une révélation ! " Je me suis équipée d'un cuiseur plus moderne et j'ai essayé d'imaginer des recettes gourmandes et surtout inattendues pour réhabiliter cet appareil démodé ", raconte celle qui s'est découvert une passion pour les fourneaux très jeune, en observant sa grand-mère, et qui en a aujourd'hui fait son métier, inventant inlassablement des préparations pour des bouquins, son blog et désormais aussi Instagram. " La cuisson vapeur est, en réalité, très saine et préserve les qualités nutritionnelles des aliments puisque la température de 100 °C est constante et que les ingrédients ne sont pas en contact direct avec l'eau. " La jeune femme a vite perçu les avantages du système pour concocter des mets " moelleux, humides, fondants et onctueux ", faisant de l'ustensile son nouveau partenaire quotidien en cuisine. " On ne va clairement pas faire des sablés ou des cookies - ma spécialité - de cette manière, mais on peut vraiment aller plus loin que les légumes ", insiste-t-elle.

Le résultat de ses recherches sort la semaine prochaine en librairie et offre une pléthore de conseils pour se lancer et un tas d'idées salées et sucrées pour les mettre en pratique. " Se rater est quasi impossible, rassure l'auteure. Au pire, on peut avoir des carottes ou des haricots un peu mous, mais impossible de brûler l'ensemble. " Avis aux débutants donc, et aux confirmés qui veulent se renouveler.