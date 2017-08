La "Fête des courges" pour découvrir 300 variétés de cucurbitacées

Chaque troisième week-end de septembre, l'association "Les jardins biologiques du Hainaut" organise une fête mettant à l'honneur le potiron. Avec plus de 7.000 visiteurs, cette fête se veut la plus importante du genre en Wallonie. La ville d'Antoing porte d'ailleurs le titre de "capitale wallonne du potiron". Durant le week-end, le public pourra découvrir, en se baladant dans les cultures, une collection de près de 300 variétés de cucurbitacées (courges, potirons, calebasses, luffas, potimarrons, coloquintes...), goûter de nombreuses préparations culinaires en présence de chefs renommés ainsi que des bières, salaisons et pains aux courges. Cette manifestation est aussi l'opportunité de participer à la récolte en plein champ, de rencontrer des sculpteurs et artisans transformant les cucurbitacées, et de côtoyer près de 50 producteurs de légumes anciens et oubliés ainsi que de produits de bouche. Des animations gratuites pour les enfants et des concerts folk auront également lieu. A chaque édition, les organisateurs choisissent un artisan de Wallonie picarde qui, pour l'occasion, met le potiron à l'honneur en l'incorporant dans une recette. Gérald Watelet (couturier, cuisinier, ensemblier et animateur-chroniqueur de la RTBF) sera ainsi sur le terrain dimanche.