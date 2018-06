La filière Cognac crée une nouvelle catégorie, l'Extra Extra Old

Cette nouvelle classe pourra être utilisée par l'ensemble des producteurs. La décision intervient alors que le Français Hennessy, premier producteur de cognac au monde, s'était vu interdire l'an dernier de vendre ses bouteilles "XXO" sur le marché asiatique.

Début décembre, les services de la concurrence avaient ordonné l'arrêt de la vente des bouteilles "XXO" de Hennessy, pourtant lancées en fanfare l'été dernier dans certains magasins duty-free d'Asie, notamment à Singapour où elles se vendent près de 400 euros.

Ces services estimaient que Hennessy ne pouvait pas utiliser l'appellation XXO car elle laissait penser que cela correspondait à une catégorie référencée par la profession, ce qui n'était pas le cas. La filière ne reconnaissait en effet jusqu'ici que le XO, ou "Extra Old", c'est-à-dire un assemblage d'eaux-de-vie d'au moins dix ans d'âge, le Napoléon (6 ans), le VSOP (4 ans) et le VS (deux ans).

La marque XXO avait déjà été commercialisée par Hennessy, avant d'être abandonnée, mais la maison tenait à la relancer car elle était utilisée en Asie par des Brandies de moindre qualité tentant ainsi de faire croire à une marque premium. Pour résoudre le conflit, la filière Cognac a décidé de créer une nouvelle catégorie, le XXO ou Extra Extra Old. Cette nouvelle classe pourra être utilisée par l'ensemble des producteurs et non pas seulement Hennessy, ce qui évite ainsi les distorsions de concurrence. Le XXO devrait officiellement voir le jour d'ici à la fin de l'année, a-t-il précisé.