La gastronomie italienne aura bientôt son parc d'attractions

Une surface gigantesque de plus de 20 hectares

Dans ce parc d'une surface de 20 hectares, pas de montagnes russes ni de manèges, mais bien des dizaines d'espaces entièrement consacrés à la nourriture et à la gastronomie.

Le complexe contiendra plus de 20 restaurants, où les visiteurs pourront déguster les spécialités de l'Italie, mais également des épiceries fines, un grand aquarium, une ferme biologique modèle avec des animaux, des vergers, des potagers, des oliveraies.

Des ateliers éducatifs pour les visiteurs

Des ateliers culinaires seront proposés aux visiteurs, pour leur permettre de comprendre comment leurs plats favoris sont préparés et d'où viennent les ingrédients qui les composent. Une attraction de réalité virtuelle qui devrait plaire aux petits comme aux grands, ainsi que des attractions plus sportives seront également au programme. Des vélos équipés de panier seront mis à disposition des visiteurs pour leur permettre de circuler et de faire leurs emplettes sur ce territoire dédié à la bonne chère.

Le coût total du projet selon les estimations de Bloomberg devrait atteindre les 101 millions d'euros. Et ce sont quelques 6 millions de visiteurs sont attendus pour prendre part à cette aventure qui mettra votre palais ainsi que votre estomac à l'épreuve.

Paris devrait selon, les projections d'Eataly, accueillir un second temple de la gastronomie italienne dès 2018.

Par Justine Toussaint (stg)