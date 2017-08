La gaufre avec un twist

Depuis le célèbre cronut new-yorkais, qui associait la finesse du croissant et la gourmandise du donut, les recettes hybrides connaissent un vrai succès. Et au coeur de cette tendance on retrouve la gaufre, qu'elle soit salée ou sucrée.

1. Wonut

Nous commençons cette série par cette recette associe la gaufre et le donut. Les deux sont délicieux, alors pourquoi choisir ?

#Wonut fairy in the house. Fiancé is partial to hybrid baking experiments. A post shared by Catleah Cunanan (@catleah) on Mar 25, 2017 at 12:26pm PDT

Ingrédients

160 g de farine

2 càc de levure

25 g de sucre en poudre

1 jaune d'oeuf

1 oeuf blanc

70 mL d'huile végétale

300 mL de lait

1 càc d'extrait de vanille (ou une gousse)

Pincée de sel

Huile végétale pour la friture

240 g de sucre glace

2-4 càs de lait

Préparation

Tamisez toutes les poudres ensemble dans un bol, y compris le sel

Séparez les oeufs et battez les jaunes, le lait et l'huile ensemble. Ajoutez la préparation au mélange de poudres.

Fouettez les blancs jusqu'à ce que vous obteniez un bec d'oiseau et ajoutez-les au reste de la préparation.

Cuire la pâte à gaufre environ 2-3 minutes et débarrassez avant qu'elles ne brunissent.

Vous pouvez découper les gaufres grâce à un emporte-pièce circulaire pour leur donner la forme des donuts.

Chauffer l'huile à 175C et faire frire pendant 2 minutes, en les retournant après 1 minute jusqu'à ce qu'elles soient dorées des deux côtés. Déposez vos gaufres sur du papier absorbant.

Fouettez le sucre glace et le lait ensemble jusqu'à obtenir la texture souhaitée, puis trempez les donuts dans le glaçage

2. Gaufres façon brownies

Les gaufres au chocolat sont souvent fades et le chocolat trop absent. Cette recette de gaufres façon brownies devrait ravir vos papilles.

Ingrédients

150 g de beurre mou

150 g de cassonade

1 sachet de sucre vanillé

3 oeufs

220 g de chocolat noir

90 g de farine

Noix de pécan

Sucre glace pour la décoration

Préparation

Faites fondre le beurre et le chocolat au bain-marie.

Dans un saladier, fouettez les sucres et les oeufs avant d'incorporer la farine.

Mélangez les deux préparations en ajoutant les noix de pécan.

Huilez votre gaufrier et faites cuire 2-5 minutes selon votre appareil. Ne vous inquiétez pas, les gaufres vous paraîtront un peu molles, mais sècheront en refroidissant.

Saupoudrez de sucre glace avant de déguster.

3. Wookies

On connait l'association brownies-cookies (qui est vraiment gourmande !), on essaie maintenant les gaufres-cookies.

Ingrédients

190 g de farine

125 g de sucre ou de cassonade

125 g de beurre

1 oeuf

1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de levure chimique

1 pincée de sel

50 g de pépites de chocolat

Préparation

Dans un saladier, mettre le beurre mou avec le sucre, ainsi que le sucre vanillé. Ajoutez l'oeuf.

Incorporez la farine, la levure chimique, le sel et (le plus important) les pépites de chocolat.

Graisser légèrement les empreintes du gaufrier à l'aide d'un papier absorbant imbibé d'huile neutre. Déposer des boules de pâte dans les empreintes et faire cuire 4 min environ.

Débarrasser sur une grille pour garder le côté croustillant.

4. La pizza-gaufre

Un beau mariage belgo-italien avec cette recette de pizza-gaufre. Cette recette trompe-l'oeil est parfaite pour étonner vos convives. N'hésitez pas à saupoudrer les gaufres de parmesan pour remplacer le sucre glace.

Ingrédients

1 pâte à pizza

100 g de sauce tomate

100 g de boeuf haché

100 g d'emmental râpé (ou mozzarella)

1 càs d'huile d'olive

Préparation

Chauffez votre gaufrier et ajoutez de l'huile d'olive au pinceau. Ajoutez ensuite un morceau de pâte à pizza d'environ 2 à 3 mm d'épaisseur environ. Garnir de sauce tomate dans un premier temps. Veillez à ne pas mettre de sauce sur les bords, sinon ils ne vont pas bien se souder pendant la cuisson. Ajoutez le boeuf haché et le gruyère. Ajoutez ensuite l'autre pâte sur le dessus et refermez votre gaufrier. Cuire environ 5 min. Cela dépendra bien évidemment de la marque de votre gaufrier. Le but est d'obtenir une légère coloration.

Conseil

Le plus important est de cuire la pâte correctement. Pour gagner du temps, vous pouvez réaliser vos pizzas le matin et les réchauffer dans un four à 90 °c pendant environ 3 min le soir, juste avant de les déguster.

Personnalisez vos pizza-gaufres avec basilic, origan ou en préférant une tout autre recette de pizza telle que la napolitaine ou la margarita.