La meilleure praline de Belgique est ostendaise

Les deux institutions étaient à la recherche de la praline la plus innovante, à l'occasion de la "Chocolate Hero Week". Des amateurs de chocolat et un jury du guide Gault&Millau ont testé les créations de dix professionnels du pays.

C'est l'Ostendais Olivier Willems qui a séduit tant le public que le jury avec sa praline "PoppoLou Rocks". "Je me suis laissé inspirer par le soleil, la mer et la plage et j'ai aussi travaillé des produits typiquement ostendais dans ma praline", indique le lauréat dans un communiqué. "La praline est de couleur rouge-orange, comme un coucher de soleil. La plage est représentée par le chocolat au caramel, et la mer est présente via le sel marin. Pour ma ganache au chocolat, j'ai combiné de la bière locale PoppoLou à des baies d'Açaï du Brésil: un parfait mélange d'influences locale et internationale."

Le chocolatier pourra présenter sa réalisation cet été dans le restaurant "Tastes of The World" du festival Tomorrowland.