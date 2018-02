La patate douce dans tous ses états (recettes)

La patate douce possède de nombreux bienfaits. En effet, elle est riche en vitamines A et B6, en cuivre et en manganèse (essentiel à l'assimilation des protéines, des lipides et des glucides par l'organisme). De plus, la patate douce limiterait les risques de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète et serait bénéfique pour le foie, le système immunitaire et même, la mémoire. Enfin, cerise sur le gâteau, son indice glycémique est plutôt faible. Or, au plus l'indice glycémique d'un aliment est faible, au plus l'aliment en question sera facilement eliminé (au contraire, lorsque l'indice glycémique est élevé, l'aliment est plus vite transformé en graisse). Cela fait donc de la patate douce, une bonne alliée minceur.

Recettes

Chips de patate douce

Ingredients

3 patates douces ;

3 càs d'huile de coco ;

Epices de votre choix.

Epluchez les patates douces ou laissez la peau pour un effet rustique. Découpez-les à l'aide d'une mandoline. Faites des tranches de taille moyenne (si elles sont trop fines, elles risquent de brûler lors de la cuisson). Placez les patates douces dans un plat, ajoutez l'huile de coco et mélangez afin de bien huiler vos chips. Etalez vos chips sur une plaque de cuisson et enfournez une première fois pendant 20 minutes à 1800. Sortez-les du four, retournez-les et enfournez à nouveau pendant 20 minutes. Pendant que les chips cuisent, préparez des assaisonnements avec les épices de votre choix. Une fois vos chips sorties du four, laissez-les refroidir une dizaine de minutes avant de les assaisonner.

Purée de patates douces (pour 4 personnes)

Ingredients

800g de patates douces ;

Un peu de lait ;

De l'huile d'olive ;

Du sel ;

Les épices de votre choix (facultatif).

Epluchez et découpez les patates douces en cubes. Disposez-les dans une casserole avec du lait, salez et faites-les cuire pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, retirez le lait superflu et écrasez les patates douces au presse-purée. Ajoutez de l'huile d'olive et ajustez l'assaisonnement si nécessaire.

Pour aller avec :

Gratin de patates douces (pour 4 personnes)

Ingredients

1kg de patates douces ;

75cl de lait ;

Noix de muscade ;

Gingembre (facultatif) ;

3 oeufs ;

100g de fromage rapé ;

Du beurre ;

Sel ;

Poivre.

Epluchez les patates douces et coupez-les en fines lamelles. Versez le lait dans une casserole, ajoutez le gingembre rapé, la noix de muscade et remuez. Mettez les patates douces dans la casserole et laissez cuire une dizaine de minutes. Ensuite, récupérez le jus de cuisson et laissez-le refroidire. Quand c'est fait, ajoutez-y les oeufs et mélangez bien. Frottez le fond d'un plat à gratin avec un peu de beurre, disposez les patates douces et la préparation à base de jus de cuisson par-dessus. Ajoutez le fromage rapé et laissez cuire au four pendant 20-25 minutes à 180°.

Frites de patates douces (pour 4 personnes)

Ingredients

1kg de patates douces ;

6cl d'huile d'olive ;

Sel ;

Poivre.

Préchauffez le four à 200°. Epluchez, lavez et coupez les patates douces en formes d'allumettes. Disposez-les dans un plat allant au four. Ajoutez un filet d'huile d'olive par-dessus et enfournez pendant 50 minutes. Retournez-les de temps en temps. Sortez les frites du four lorsqu'elles sont bien dorées. Salez, poivrez et dégustez!

Pour aller avec :

Patates douces farcies (pour 4 personnes)

Ingredients

4 patates douces ;

4 tranches de jambon ;

1 pot de crème fraîche ;

25g de noix ;

Ciboulette ;

50g d'emmental ;

Huile d'olive ;

Poivre.

Coupez les patates douces en deux, dans le sens de la longueur. Disposez-les dans un plat à gratin, ajoutez un filet d'huile d'olive et enfournez pendant environ 40 minutes à 180°. Pendant ce temps, coupez la ciboulette, les noix et le jambon. Creusez les patates douces pour en récupérer la chair et versez-la dans un plat. Ajoutez-y les noix, la ciboulette, le jambon et la crème fraîche. Poivrez et mélangez jusqu'à l'obtention d'une farce homogène. Ensuite, remplissez chaque patate douce avec de la farce. Ajoutez de l'emmental rapé par-dessus et enfournez pendant 10 minutes à 180°.

Gâteau de patate douce

Ingredients

1kg de patates douces ;

200g de sucre de canne ;

100g de beurre ;

4 oeufs ;

4 càs de farine ;

4 càs de rhum ou d'anisette ;

1 gousse de vanille ;

4 càs de crème fraîche épaisse.

Coupez les patates douces et les faire cuir dans une casserole d'eau pendant environ 45 minutes. Egouttez-les et écrasez-les à l'aide d'une fourchette. Mettez-les dans un plat, ajoutez le beurre, les oeufs, la vanille, le rhum, le sucre, la farine et la crème fraîche. Mélangez bien, versez dans un moule beurré et enfournez (chaleur tournante) pendant environ 40 minutes à 180°. A déguster bien frais.

Par Maureen Horlait