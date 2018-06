La recette de Thomas Henaut, jeune chef prometteur

Thomas Henaut, retenez bien ce nom-là, vous risquez de l'entendre à nouveau. Un " grand de demain ", comme pourrait l'écrire le guide Gault & Millau ? On n'en doute pas une seconde. Modeste et énergique, ce jeune chef s'est fait connaître au Yume d'Yves Mattagne. Il y a appris les bases et les astuces d'une cuisine fusion débridée.

...