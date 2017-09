La recette ultime de tarte au potiron (vidéo)

Melissa Clarck est journaliste culinaire pour le New York Times, elle a également écrit de nombreux livres de cuisine. Pour élaborer la recette ultime de tarte au potiron, elle a décidé de tester neuf potirons et courges différentes pour trouver la meilleure. Il s'avère qu'il s'agit du butternut.

Ingrédients : 1 butternut 3 oeufs 1 tasse de crème fraîche 160 grammes de sucre brun ou de cassonade 2 cuillères à soupe de brandy 2 cuillères à café de gingembre en poudre 1,5 cuillère à café de cannelle 2 pincées de sel 2 pincées de noix de muscade 1 pincée de clou de girofle en poudre

Pour commencer, faites votre propre pâte brisée. C'est bien meilleur que celles qui sont toutes prêtes dans les supermarchés. Melissa conseille de précuire la pâte avant de la garnir (180°C). Pour ce faire, disposer la pâte dans un moule à tarte, faire quelques trous à l'aide d'une fourchette, recouvrir d'une feuille d'aluminium puis de bille de cuisson pour éviter que la pâte ne gonfle en cuisant.

Pendant ce temps, éplucher le butternut et le couper en gros morceaux. Les disposer dans un plat. Ajouter un peu d'huile d'olive et mettre au four jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres et légèrement dorés.

Mixer ensuite le butternut. Il vous faut l'équivalent d'une tasse et trois quarts pour remplir votre tarte, soit l'équivalent d'une boite de conserve. Mélanger avec de la crème fraiche et 3 oeufs. Ajouter ensuite le sucre brun ou la cassonade. Si vous aimez, vous pouvez ajouter une à deux cuillères à soupe de Brandy. Les épices arrivent ensuite : cannelle, gingembre en poudre, clous de girofles en poudre, un peu de sel et un peu de noix de muscade.

Répartir l'appareil sur la pâte précuite et refroidie et enfourner à 160°C jusqu'à ce que l'appareil soit juste cuit et qu'il tremble encore légèrement. Le plus dur reste ensuite d'attendre jusqu'à ce que la tarte soit froide pour la déguster.