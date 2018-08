La saison des moules de Zélande est officiellement ouverte

La saison des moules de Zélande a officiellement été lancée ce mercredi à Yerseke, aux Pays-Bas. C'est cinq semaines plus tard que les années précédentes. Les moules sont légèrement plus petites et vraisemblablement plus chères que d'habitude, mais leur qualité est à la hauteur, a-t-on pu entendre à la criée.