La tisane en tige, un rituel de dégustation inédit

Coup de coeur pour la marque franco-turque Le Bénéfique qui propose une toute nouvelle manière de consommer des tisanes selon une philosophie qui remonte à l'origine de la cueillette de plantes ancestrales. L'infusion se présente sous forme de tige unique cueillie minutieusement à la main dans les lieux reculés du Mont Ida en Turquie ou plus près de chez nous, dans les Vosges ou le Massif Central. Ces lieux de cueillette sont protégés de la surproduction industrielle et garantissent des plantes 100% naturelles.

Par ce procédé artisanal, il n'y a aucune transformation et la délicate plante peut se déployer de toute sa pureté. Lorsque les tiges de ces plantes parfois rares (lavande, thym, sauge de montagne, tilleul, trèfle rouge, camomille,...) sont libérées dans l'eau, elles s'expriment dans une couleur et une saveur qui leur sont bien propres, du pourpre au jaune en passant par turquoise... Les effets gustatifs de cette simple brindille végétale sont étonnants! L' univers graphique très raffiné de la collection jette des ponts entre l'Orient et l'Occident.

