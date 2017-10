Lancement de la Semaine du commerce équitable sur le thème du revenu équitable

Il ne s'agira cependant pas d'une manifestation au sens classique du terme mais de convaincre la population belge à manifester sous la forme d'un choix, en magasin, en achetant des produits "fairtrade".

Fairtrade rappelle que près de 800 millions de personnes dans le monde (1 personne sur 9) vivent dans une extrême pauvreté, avec moins de 1,6 euro par jour. Les trois quarts sont des familles de paysans. Ce qui revient à dire que ceux-là, qui produisent de la nourriture, ne parviennent pas eux-mêmes à se nourrir suffisamment.

L'idée est donc, en Belgique, de convaincre les gens de favoriser les produits au prix juste qui permettent aux producteurs d'avoir des revenus équitables. Chaque achat Fairtrade -d'un des 1.600 produits disponibles tel que café, banane, chocolat, jus ou thé portant le label- sera enregistré comme un acte de manifestation. Outre ces produits "traditionnels" du commerce équitable, d'autres secteurs, comme celui du textile, développent désormais des produits plus équitables, souligne Trade for Development Centre (TDC).

La popularité du commerce équitable grandit, selon TDC. En 2016, chaque Belge a dépensé en moyenne 14,30 euros en produits équitables, une belle progression par rapport aux 12,7 et 8,6 euros de 2015 et 2013. La Belgique se situe, selon ces chiffres, dans la moyenne européenne. La France (14,20 euros) et les Pays-Bas (15,10 euros) réalisent des scores proches. La Grande-Bretagne (27 euros) et la Suisse (65 euros) sont en tête du peloton. Les pays du Sud de l'Europe sont plutôt en retrait.

Les pouvoirs publics locaux ne sont pas en reste. En 2016, 212 communes belges avaient obtenu le titre de Commune du Commerce équitable, ce qui porte le nombre de municipalités titrées à 36%.

Alexander De Croo, vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, a lancé la Charte belge des ODD, qui réunit entreprises et organisations souscrivant aux Objectifs du développement durable (ODD) et désireuses de les concrétiser. En moins d'un an, plus de 70 entreprises ont signé la Charte belge des ODD. Fedustria, la fédération du secteur textile, a, par exemple, signé la Charte belge des ODD. Ce qui pousse de grandes marques à s'engager pour le commerce plus équitable, par exemple en organisant plus de transparence dans les filières d'approvisionnement.

Un vaste panel d'initiatives ont lieu à l'occasion de la Semaine du commerce équitable. Ainsi, la SNCB passe à 100% de café équitable puisque le café servi dans toutes les gares sera désormais certifié Fairtrade, indique Bernard Buntinx, Account manager de Fairtrade Belgium. De nombreuses communes et universités participeront aussi, par le biais d'actions et événements (plus de détails sur www.fairtradeweek.be ). Il sera par exemple possible de savourer des produits équitables lors d'un dîner organisé par un des 23 restaurants participants de la ville de Louvain ou de débattre et de voir comment intégrer le commerce équitable dans son entreprise grâce aux conférences organisées par WFTO, Fairtrade Belgium ou encore Oxfam.

Mais on pourrait citer encore un concours de BD équitable organisé à Liège, des promenades sur le thème du chocolat équitable proposées à Bruges, la journée de sensibilisation "Be.Faitrade, Be.Brussels" le 14 octobre à Bruxelles, l'opération de crowdfunding pour une filière textile équitable lancée par Oxfam le 29 septembre, etc...