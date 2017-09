Le Belge Frederic Chastro en finale du concours "S.Pellegrino Young Chef 2018"

Avec son plat signature "Envuelto de lapin belge, abats et cervelet, endives biologiques et jus corsé à la bière brune" , Frederic Chastro a surpassé les neuf autres concurrents. Les demi-finalistes locaux, qui s'affrontaient en vue de remporter une place dans la Grande Finale, ont été soigneusement sélectionnés par ALMA, le premier centre de formation international pour la Cuisine italienne.

La compétition régionale du Benelux s'est déroulée le 25 septembre à La Haye. Un jury de chefs triés sur le volet, dont Peter Goossens (Hof van Cleve***, België), David Martin (La Paix*, België), Ron Blaauw (Ron Gastrobar, Nederland), Jaimie van Heije (Restaurant Jaimie van Heije, Nederland) en René Mathieu (Château de Bourglinster*, Luxemburg), a goûté et évalué chaque plat signature préparé par les demi-finalistes sur la base des cinq critères : ingrédients, compétence, génie, beauté et message.

"J'ai ouvert un restaurant il y a deux mois et grâce à ma victoire, qui le mettra sans aucun doute sous le feu des projecteurs, beaucoup de clients s'y presseront peut-être dans les mois à venir. Bien évidemment, c'est vraiment génial, et c'est peut-être un bon exercice pour la grande finale internationale. Heureusement, on m'a attribué le meilleur coach, c'est donc une période tout à fait particulière et très agréable", a commenté le jeune chef après sa victoire.