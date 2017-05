Une tasse de " Black Insomnia ", le café le plus fort du monde, contenant 700 mg de caféine par tasse de 350 ml, vient d'être lancé par une société sud-africaine. Et ce alors que le Conseil Supérieur de la Santé recommande de ne pas consommer plus de 400 mg de caféine par jour. Un excès de caféine peut en effet causer des palpitations cardiaques et de l'hypertension artérielle. Un " Black Insomnia " correspond à 7 canettes de boisson énergisante ou 20 colas. Voilà qui est un peu exagéré !

M.F