Le "Carré de l'Enclus" élu meilleur fromage de Wallonie 2017

Le concours annuel des Fromages de Wallonie, ouvert aux fromagers industriels, artisans ou fermiers, s'est déroulé le 8 mai au château de Harzé. Centre trente-six fromages fabriqués par 36 producteurs ont été dégustés: 91 à base de lait de vache, 39 au lait de chèvre et 6 au lait de brebis. Nonante-et-un fromages étaient au lait cru, 45 au lait pasteurisé. En outre, 13 produits étaient d'origine biologique.

Le jury de 26 experts a coté les fromages sur la base de divers critères: le nez, l'aspect visuel déballé, la texture, le goût et l'aspect visuel emballé mais également la conformité de l'étiquetage à la réglementation.

Onze Harzé d'or, en fonction des onze catégories du concours (fromages frais nature, fromages de chèvre frais nature, fromages à pâte dure, etc.) ont été décernés. Les trois ayant obtenu les cotations les plus élevées du jury ont ensuite été proposés en dégustation à l'aveugle lors du marché des produits du terroir "C'est bon, c'est wallon" au WEX à Marche-en-Famenne. C'est le "Carré de l'Enclus", affiné au lait de chèvre pasteurisé et rappelant le goût de la noisette, qui a été élu par les consommateurs.

"Pour les amateurs de fromages plus puissants, c'est à 12 semaines qu'il révèle véritablement son caractère", précise l'Agence wallonne. La Wallonie compte 550 variétés de fromage.