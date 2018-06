Le chef belge Lode De Roover participe à la finale européenne du Bocuse d'Or

Le chef avait remporté la finale belge du concours culinaire en novembre dernier et s'était ainsi qualifié pour la finale européenne. "C'est un énorme honneur mais c'est maintenant que l'histoire commence", avait-il réagi alors.

Avec son commis Piet Vande Casteele, il s'entraine depuis l'automne 2017. Ils perfectionnent et affinent leurs plats depuis plus de six mois, et ce six jours par semaine au centre de formation de la Flanders Food Faculty à Harelbeke. Ils sont soutenus par l'équipe culinaire nationale dirigée par le coach fédéral Jo Nelissen.

Le concours culinaire international Bocuse d'Or, lancé par le chef étoilé français Paul Bocuse en 1987, est un peu le championnat du monde de la cuisine. La finale mondiale se déroule tous les deux ans à Lyon, en France. Vingt-quatre pays y sont représentés. Pour y prendre part, les lauréats doivent remporter leur édition nationale du Bocuse et ensuite faire partie des 12 meilleures équipes du Bocuse d'Or Europe.

Au total, depuis la création du concours en 1987 par Paul Bocuse, la Belgique a remporté six statuettes (trois d'argent et trois de bronze) à la finale mondiale.