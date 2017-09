Le chef David Martin ouvre "Le Lieu" à Genappe

Le toqué d'origine française a voulu sortir des sentiers battus et créer un espace qui mêle cuisine, art et torréfaction.

Installé dans une ancienne ferme entièrement rénovée, "Le Lieu" propose une cuisine créative contemporaine et de saison orchestrée par Thomas Henaut, qui fut second de David Martin durant cinq ans. "C'est un restaurant à taille humaine qui dispose de vingt couverts afin de permettre au chef de cuisiner dans l'instant", explique David Martin. Deux menus de trois et cinq services sont proposés les jeudis et vendredis, midi et soir, ainsi que le samedi soir.

L'endroit se compose également d'une galerie d'art garnie par la graphiste Goedele Van Renterghem et d'une torréfaction de café artisanale dirigée par Serge Luypaert, qui programmera, outre des dégustations, des formations.

"Dorénavant, mon objectif est surtout de créer des univers. Il faut modifier la restauration et mettre fin au modèle imposé par je ne sais qui", s'emballe le chef.

David Martin dirige déjà cinq établissements en Belgique: "La paix"* à Anderlecht, "Bozar Brasserie"* à Bruxelles, deux "Atelier de la mer" à Neufchâteau et Bastogne et "Classic croquettes" au Palais 5 du Heysel. Un septième projet, dont les détails n'ont pas encore été dévoilés, est également en cours de réalisation aux abords de la capitale.