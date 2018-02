Le chocolat rose sera présenté en avant-première au Salon du chocolat de Bruxelles

Après les chocolats noir, au lait et blanc, le chocolat ruby a fait son apparition. Déjà décrit comme "la révélation chocolat la plus sensationnelle de ces 80 dernières années", ce chocolat rose naturel "surprend et intrigue avec un goût et une couleur" exclusifs. D'autres nouveautés attendent les visiteurs.

A côté de ce "4e chocolat", l'événement mettra notamment à l'honneur les alliances entre deux produits phares de la gastronomie belge: la bière et le chocolat. Un grand goûter équilibré aura également lieu chaque jour, en partenariat avec Bio c'Bon, "pour initier les plus jeunes au plaisir de manger sain". Le traditionnel défilé de robes en chocolat se tiendra quant à lui lors de la soirée inaugurale de jeudi.