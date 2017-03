Le cinéma et la gastronomie juifs au coeur de Bruxelles

L'édition 2017 du Brussels Jewish International Film Festival sera courte, mais non sans saveur. D'autant plus que cette année, le BJIFF collabore avec le premier Festival Judéo-Arabe qui aura lieu au même moment dans la commune de Molenbeek. Au programme une série de films, de documentaires et de courts-métrages venus de partout à travers le monde. L'occasion donc de faire découvrir des oeuvres inédites et de mettre en lumière des réalisateurs peu connus, malgré leur travail de qualité.

Pour les plus gourmands, la gastronomie sera également au rendez-vous. Des plats juifs et arabes seront à découvrir le 13 mars à 19h juste avant la projection du documentaire américain In Search of Israeli Cuisine, diffusé pour clôturer l'évènement. Un voyage à travers les lieux et les personnes qui participent à la haute cuisine israélienne d'aujourd'hui. Quant au premier film à être projeté, il s'agira de Beyond the mountains and the hills d'Eran Kolirin, un film qui explore la vie d'une famille israélienne bourgeoise. Pleins d'autres surprises seront également au rendez-vous, un week-end haut en couleur donc à ne pas rater.

www.bjiff.be