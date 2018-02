Le Comptoir Rodin, la nouvelle cuisine juive qui attire les foules au moment du brunch

Zahav à Philadelphie, Nur à New York, Palomar à Londres, Miznon à Paris... Partout dans le monde, s'exporte cette nouvelle cuisine juive qui fait fureur à Tel-Aviv. A Ixelles, on connaissait déjà le très chouette Kitchen 151. Non loin de là, depuis septembre, le plus ambitieux (en termes d'investissements) Comptoir Rodin attire les foules avec la cuisine orientale de la cheffe israélienne Yaël Treivus.