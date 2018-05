Le festival Swafff! réunit 20 brasseries artisanales européennes ce week-end à Molenbeek

Près de la moitié des brasseries participantes sont belges dont trois bruxelloises (de la Senne, Brussels Beer Project et No Science). Par rapport à la première édition, le nombre de brasseries a été considérablement revu à la baisse. "Nous avons voulu offrir une visibilité plus grande aux brasseries présentes, en permettant notamment de proposer davantage de bières (4 bières le samedi et 4 autres le dimanche) avec un débit plus important par brasserie", explique un des organisateurs, Antoine Pierson.

Des brasseries des quatre coins de l'Europe seront de la partie, issues notamment d'Estonie, de Pologne ou encore de Croatie et de Suisse. Les organisateurs s'attendent à une fréquentation stable par rapport à l'an passé lorsque 1.500 visiteurs environ avaient participé au festival. Le prix d'entrée est de 5 euros.

Plus d'infos sur www.swafffestival.com