Le Gault&Millau fête ses 15 ans d'existence en Belgique

Le premier guide de restaurants parisiens a été lancé en 1962 par Christian Millau et Henri Gault. C'est en 2003 que la filiale Benelux est née. Gault&Millau Benelux gère plus de 1.250 bonnes adresses réparties sur toute la Belgique. Ces dernières sont régulièrement suivies par une équipe de 30 inspecteurs anonymes.

Chaque année, Gault&Millau couronne une série de lauréats, comme chef ou jeune chef de l'année, pour leur carte des vins ou comme adresse exceptionnelle "prix-plaisir".

Au total, 18 pays ont publié au moins un guide Gault&Millau. Avec déjà 30.000 exemplaires de l'édition 2018 pré-vendus, le guide des restaurants reste leader sur le marché. "Gault&Millau fête ses 15 ans et on est devenu sur cette période de loin le guide le plus vendu en Belgique", relève le CEO de Gault&Millau Marc Declerck. "C'est un travail d'équipe. On a une passion pour la gastronomie. On est un guide national, qui couvre les trois Régions. On a toute une série de nouveaux projets qu'on a lancés ces dernières années."

Parmi les nouveautés développées, le Culinary Innovators Awards Show met en avant l'innovation en cuisine. POP by Gault&Millau prend lui en considération les restaurants qui adhèrent à un concept casual food populaire, mais qualitatif. Le guide s'intéresse également aux réalisations faites en cuisines d'entreprise, de collectivité et d'établissement de soins, avec entre autres la publication d'un magazine et la remise du prix biannuel Gault&Millau Catering Awards. Depuis peu, Gault&Millau se tourne en outre vers le secteur du catering événementiel.

En collaboration avec quelques partenaires néerlandais, Gault&Millau Benelux a pris en main en début d'année la gestion du guide néerlandais.

Un site web et une application gratuite reprennent les informations de tous les pays où Gault&Millau est actif.