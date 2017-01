Le goût Exki de la générosité

C'est ce que propose pour la troisième année consécutive l'enseigne belge, fraîche et saine, Exki, via l'action Share A Coffee. Le principe est aussi simple qu'efficace, et s'inspire de celui des cafés suspendus : le client qui le souhaite peut ajouter 1 euro à sa note, un modeste euro qui sera reversé par Exki à l'asbl Opération Thermos, qui vient en aide aux sans-abris, leur apportant café chaud et repas chaque jour.

Ce geste, anodin et essentiel, vous pouvez l'accomplir jusqu'au 31 janvier, et suivre son évolution via la page Facebook d'Exki. Un petit geste pour un grand réconfort.