Le grand chef péruvien Gastón Acurio nous livre ses recettes savoureuses

Aujourd'hui, le chef, devenu un homme d'affaires accompli, est à la tête d'une quarantaine de restaurants de par le monde - dont les enseignes La Mar aux Etats-Unis - et s'affiche comme l'un des représentants les plus influents de la gastronomie locale. Il mène également différents projets éducatifs, nutritifs et environnementaux dans son pays et anime des émissions culinaires à la télévision. Le très médiatique cuisinier est par ailleurs promoteur de l'école de cuisine Pachacutec, implantée dans une zone pauvre de Lima et qui permet aux plus défavorisés d'être correctement formés. Gastón Acurio croit en effet fermement à son art en tant que vecteur de cohésion sociale. Enfin, avide de faire connaître ce terroir sud-américain au reste de la planète, il a écrit plusieurs ouvrages, dont un...