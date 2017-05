Le Granola bientôt impayable ?

Les noix du Brésil ne poussent que dans quelques endroits au monde. Dans les régions proches de l'Amazone, la récolte se fait à la main entre décembre et mai. Celle-ci se fait sur des arbres sauvages qui peuvent atteindre 50 mètres de hauteur et 16 mètres de circonférence. Il arrive que leur âge dépasse le demi-millénaire. Chaque arbre peut produire des centaines de fruits à la coque brune et dure aussi gros qu'un pamplemousse. Les récolteurs ramassent les fruits sur le sol et ouvrent chaque fruit à la machette pour extraire les 10 à 25 graines que contient la coque. Un travail laborieux pour lequel les bateaux doivent en plus rejoindre des parties peu accessibles de la jungle.

Le plus important producteur de noix du Brésil est la Bolivie. Ce pays détient à lui seul les trois quart du marché. Or, dans ce pays, à cause de la sécheresse, pas moins de deux tiers de la récolte aurait été perdue. Ce qui a entraîné une forte hausse des prix. Une tonne se monnaye pour l'instant aux alentours de 14.000 euros dit De Standaard.

Et cette hausse des prix devrait bientôt se traduire dans les faits, dit le Volkskrant. Ou, plus concrètement, vous risquez de bientôt devoir dépenser beaucoup plus pour votre paquet de Granola.

Différence entre le Muesli et le Granola

Le Muesli est un mélange d'oléagineux, de flocons de céréales et de fruits sec. On y rajoute du lait et ou des fruits frais.

Le Granola a à peu près les mêmes ingrédients que le Muesli, sauf que celui-ci est sucré et doré au four. Il est donc plus croustillant, mais aussi plus riche.

