Le Guide Michelin France annonce ses étoilés 2018

Le guide France 2018, qui compte également cinq nouvelles tables deux étoiles et 50 nouvelles une étoile, met à l'honneur le quart sud-est du pays, ainsi que les chefs japonais. Une promotion 2018 où les femmes sont en revanche quasiment absentes.

Quinze jours après la mort du "pape" de la gastronomie française Paul Bocuse, qui régnait sur sa table trois étoiles depuis plus d'un demi-siècle, un record, les quelque 200 chefs invités à la cérémonie d'annonce des résultats à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, ont salué sa mémoire par une standing ovation.

Marc Veyrat, 67 ans, célèbre pour son chapeau noir et sa cuisine aux herbes sauvages, a été couronné pour son restaurant La Maison des Bois à Manigod, en Haute-Savoie (est). Une récompense suprême qu'il avait déjà obtenue à deux reprises, pour l'Auberge de l'Eridan (est), puis pour La Ferme de mon père, à Megève (est).

Michael Ellis, directeur international des guides Michelin, a salué sa "vision botanique de la cuisine". "C'est difficile de faire une cuisine de caractère avec des herbes, des fleurs et des plantes, mais lui y arrive. Il a gagné une place importante dans l'histoire culinaire grâce à cela", a-t-il déclaré à l'AFP.

Christophe Bacquié, 45 ans, et sa cuisine méditerranéenne accèdent au troisième macaron tant attendu: le restaurant de l'Hôtel du Castellet comptait deux étoiles depuis 2010.

Les chefs nippons confirment leur succès, avec deux étoiles aussi pour le restaurant Au 14 Février à Saint-Amour-Bellevue (Saône-et-Loire) de Masafumi Hamano et la table éponyme de Takao Takano à Lyon.

Takashi Kinoshita (Château de Courban), et à Paris, Ryunosuke Naito (Pertinence), qui officie avec sa femme malaisienne Kwen Liew côté pâtisserie, et son compatriote Takayuki Nameura (Montée), décrochent une étoile. "Les Japonais ont une très grande technicité, une capacité d'exécution extrêmement précise en cuisine", souligne Michael Ellis, estimant que France et Japon ont en commun "le respect pour le produit".

A Paris toujours, d'autres chefs d'origine étrangère sont distingués comme le Libanais Alan Geaam, le Danois Andreas Moller (Copenhague), le Grec Andréas Mavrommatis, le Canadien Noam Gedalof (Comice).

Les plus jeunes promus sont Anthony Lumet (Le Pousse Pied, à La Tranche-sur-Mer, en Vendée, ouest), et Guillaume Mombroise, du Sept à Toulouse (sud-ouest), qui décrochent une première étoile à 27 ans.

Ils font partie des 508 tables auréolées d'un macaron, sur un total de 621 étoilés (5 de plus que l'an dernier) dans le guide vendu à partir de vendredi.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin, à destination des automobilistes, le guide Michelin est désormais présent en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et se décline en une trentaine d'éditions, avec les lancements prévus en 2018 des guides Taipei et Guangzhou (Canton).