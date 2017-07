Le Jules Verne, table d'exception nichée dans la Tour Eiffel

Sous la houlette du chef multi-étoilé Alain Ducasse, cette adresse gastronomique à 125 mètres du sol se distingue par "une cuisine moderne et créative d'une grande finesse, au sommet du patrimoine français", estime le guide Michelin qui la couronne d'une étoile. Pour le guide Gault & Millau, le Jules Verne "est plus qu'un repas au restaurant: c'est un moment qu'il faut avoir préparé longtemps en amont, pour des plaisirs en altitude au coût élevé mais la magie est sans doute à ce prix".

Le soir, il faut débourser 190 euros par personne pour une expérience composée de cinq plats. 230 euros pour 6 plats avec vue imprenable sur la Ville Lumière: dorade marinée, courgette et citron vert, pomme de terre de Noirmoutier, crème fumée, caviar gold, petits artichauts poivrade, homard bleu au four, tomates et olives noires, volaille fermière dorée, pois chiches torréfiés et oseille.

Avec Le Jules Verne, fleuron de son patrimoine culinaire avec Le Meurice et le Plaza Athénée à Paris, le Louis XV à Monaco ou Le Dorchester à Londres, Alain Ducasse, 60 ans, entend faire "partager une certaine idée de la gastronomie française".

"Pour le notaire de Bordeaux comme pour l'homme d'affaires de Séoul, un repas au Jules Verne doit être un moment inscrit dans la mémoire", déclarait à l'AFP le chef français lors de l'inauguration en décembre 2007. Côté ambiance, le restaurant joue la carte de la sobriété avec un décor contemporain.