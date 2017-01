Le Languedoc, une terre d'arômes

Le plus grand vignoble de France est également le plus dynamique : aujourd'hui, le gros rouge a fait place à une gamme aussi variée que qualitative. Pas étonnant que le Languedoc-Roussillon se soit lancé dans l'oenotourisme. Quelques découvertes, à cueillir entre Perpignan et Montpellier.