Le livre de cuisine pour supernuls, superdébordés et/ou superfainéants

Quand on se met en tête de réaliser une recette, il est parfois (souvent) plus fastidieux de réunir tous les ingrédients qui la composent, que de l'exécuter en elle même. On court du primeur à l'épicerie, du boucher au supermarché. Alors, pour ceux qui se laissent démotiver par la course préopératoire, Hachette a convoqué Jean-François Mallet, auteur de la série à succès Simplissime, pour concocter ce livre en association avec Picard, marque plus que quarantenaire et leader des surgelés en France.

L'idée : proposer des recettes originales à partir uniquement des produits disponibles chez le fournisseur de surgelés le plus célèbre de France, si ce ne sont les ingrédients de l'épicerie de base.

Au programme, crevettes-avocat apéritives, poulet à l'estragon aux agrumes, gratin d'asperges aux morilles, cabillaud à la citronnelle, Saint Jacques lait de coco framboise, ou mousse au chocolat à l'orange, pour ne citer que quelques-unes des cent recettes astucieuses, mises au point sur ce principe, reparties en apéritifs, entrées, légumes, viandes, poissons ou desserts.

Ingrédients, temps de décongélation (ou sans décongélation), prix par personne, temps de préparation, gestes à suivre, chaque recette est décomposée très pratiquement pour permettre aux moins familiers des fourneaux de s'en sortir avec les honneurs. Un manuel de cuisine pour les supernuls. Et un excellent outil de com' pour la marque chouchou des Français des villes.