Le marché du vin s'internationalise de plus en plus

"Grâce à une croissance régulière des exportations en volume, le marché international du vin progresse chaque année" a souligné mardi devant la presse Jean-Marie Aurand, le directeur général de l'OIV, basée à Paris.

Les raisons sont liées aux changements de modes de consommation, plus occasionnels, plus festifs, et plus ouverts sur le monde, et au fait que la planète compte aussi de plus en plus de pays viticoles, selon Jacques-Olivier Pesme, directeur de la Wine and Spirit Academy de l'Ecole de Commerce Kedge à Bordeaux (sud-ouest de la France).

Avec plus de 3.000 appellations contrôlées dans le monde, plusieurs centaines de vins de cépages, vins d'assemblages ou de marques, le marché est d'une "variété extrême", a indiqué M. Aurand, d'autant que des vignobles nouveaux sont apparus dans des zones inattendues comme le Vietnam ou le Cambodge.

Ainsi, en 2017, on recense un peu plus de 100 pays producteurs, "contre 35 environ dans les années 80", selon M. Pesme.

Pourtant en surfaces de vigne, les chiffres mondiaux restent stables selon le bilan de l'OIV, avec quelques 7,5 millions d'hectares. Cinq pays se partagent la moitié du vignoble mondial: Espagne, Chine, France, Italie et Turquie.

Sur l'aspect marché, à l'exception de 2008 et 2009, où les ventes mondiales de vin ont stagné après la crise financière, les échanges mondiaux sont en croissance régulière en valeur, à 29 milliards d'euros en 2016 contre 12 milliards en 2000.

Le succès des exportations est tel que certains producteurs ont du mal à suivre, notamment cette année en France, après la mauvaise récolte de 2016 due aux intempéries.

Au hit-parade des pays exportateurs, l'ordre du trio de tête Espagne-Italie-France pour les volumes, devient France-Italie-Espagne en valeur.

Au classement des pays importateurs, l'Allemagne est au premier rang (14,5 millions d'hectolitres), suivie du Royaume-Uni (13,5 millions d'hectolitres) et des Etats-Unis (11,2 millions d'hectolitres).

La Chine est le cinquième importateur en volume et quatrième en valeur.

Dans ce pays, où les surfaces viticoles, la production et la consommation progressent, l'augmentation des importations est la plus importante aussi (+45%), à 6,4 millions d'hectolitres.