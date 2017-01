Le Nespresso Vintage Edition, un café maturé en Belgique

Un café soigneusement vieilli

Ces grains d'Arabica, cueillis en Colombie dans les plantations des hauts plateaux, ont bénéficié des bienfaits du temps, grâce aux technologies de conservation de pointe de l'entrepôt Seabridge à Zeebruges. Au terme de six années de vieillissement dans des conditions optimales, ils ont développé des arômes complexes et un rare équilibre qui font honneur à son terroir d'origine, tout comme à sa terre d'affinage.

Pendant cette période de maturation, le café vert a développé un gout au caractère boisé, agrémenté de notes douces, offrant ainsi une toute nouvelle expérience sensorielle lors de la dégustation. Un phénomène qui est loin d'être une évidence, comme le souligne Aurélie Azazga, Coffee Expert pour Nespresso Belux : "Tout café n'a pas le privilège de s'exprimer à travers la maturation. Seuls certains types de cafés vieillissent bien. Après des années de soins et de dévouement, ces grains d'Arabica verts uniques en provenance de Colombie se sont transformés en notre nouvelle Edition limitée baptisée Selection Vintage 2011."

La Belgique, une autre terre de café

La Belgique possède et cultive son identité gastronomique, reconnue au-delà de ses frontières. Mais le fait que notre pays possède des liens solides avec le café depuis le 16e siècle reste peu connu. Peu de gens savent en effet que les ports belges de Zeebruges et d'Anvers jouent un rôle crucial dans le commerce mondial du café brut et que les meilleurs grains de café cultivés dans le monde pénètrent en Europe via notre pays.

Des années d'attention et de savoir-faire

Pour la maturation de ce café, les experts de Nespresso ont élaboré une méthode consistant à supprimer les éventuelles influences extérieures sur l'arôme lors du processus de maturation. Afin d'assurer un vieillissement parfait du café, toutes les conditions étaient réunies : la régulation du temps, l'oxygène, le taux d'humidité de l'air, la lumière et la pression atmosphérique. Les sacs du précieux café ont été tournés afin d'assurer la ventilation nécessaire. Après des années de recherche, les experts Nespresso sont parvenus à transformer les grains d'Arabica verts uniques en une nouvelle édition intense et exceptionnelle.

Et pour célébrer le lancement de cette édition limitée, des experts sensoriels ont travaillé en collaboration avec les grands maitres verriers de Riedel pour confectionner des verres de dégustation en cristal.

L'Edition limitée SELECTION VINTAGE 2011, intensité : 8.Prix : 5 euros pour 10 capsules.À partir du 19 janvier 2017 et jusqu'à? épuisement du stock.