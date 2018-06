Le palmarès des Best Local Beers, les meilleures bières locales de Wallonie en 2018

Parmi ces 41 bières distinguées, on compte 8 bières bio. La Province du Hainaut compte le plus de bières gagnantes (17 bières produites par 7 brasseries). Elle est suivie de la Province du Luxembourg (5 brasseries et 13 bières distinguées), la Province de Namur (3 brasseries et 5 bières distinguées). Et enfin les provinces du Brabant wallon et de Liège, qui remportent chacune 3 médailles pour des bières issues de 2 brasseries.

Voici le palmarès complet

Bières blanches

Médaille d'Or : La Petite Soeur Brasserie Valduc-Thor - THOREMBAIS-SAINT-TROND (Brabant wallon)

Médaille d'Argent : Blanchette de Gaume Brasserie Millevertus - TINTIGNY (Luxembourg)

Médaille de Bronze : Canaille Brasserie Grain d'Orge - HOMBOURG (Liège)

Bières fruitées

Médaille d'Or : Kriek De Ranke Brasserie De Ranke - DOTTIGNIES (Hainaut)

Médaille d'Argent : B+Pamplemousse Brasserie de Bertinchamps - GEMBLOUX (Namur)

Médaille de Bronze : Pom Fraiz bio Brasserie de Brunehaut - BRUNEHAUT (Hainaut)

Bières blondes <= 6,5 % vol. alcool

Médaille d'Or : Abbaye des Rocs blonde Brasserie de l'Abbaye des Rocs - AUDREGNIES (Hainaut)

Médaille d'Argent : Super sanglier Brasserie Minne - SIBRET (Luxembourg)

Médaille de Bronze : Brogne blonde bio Brasserie de l'Abbaye de Brogne - SAINT-GÉRARD (NAMUR)

Bières blondes 6,6 à 7,9 % vol. alcool

Médaille d'Or : Abbaye de Saint-Martin bio Brasserie de Brunehaut - BRUNEHAUT (Hainaut)

Médaille d'Argent : Brice Brasserie Grain d'Orge - HOMBOURG (Liège)

Bières blondes >= 8 % vol. alcool

Médaille d'Or : Charleroy 350 La Manufacture urbaine - CHARLEROI (Hainaut)

Médaille d'Argent : Tournay triple Brasserie de Cazeau - TEMPLEUVE (Hainaut)

Médaille de Bronze : Lupulus Organicus bio Brasserie Lupulus - GOUVY (Luxembourg)

Bières ambrées <= 6,5 % vol. alcool

Médaille d'Or : La Cambrée Brasserie de la Lesse - ÉPRAVE (NAMUR)

Médaille d'Argent : Brunehaut ambrée bio sans gluten Brasserie de Brunehaut - BRUNEHAUT (Hainaut)

Médaille de Bronze : La Roublarde bio Brasserie du Renard - PÉCROT (Brabant wallon)

Bières ambrées 6,6 à 7,9 % vol. alcool

Médaille d'Or : Diôle ambrée Brasserie des Carrières - BASÈCLES (Hainaut)

Médaille d'Argent : Augure Brasserie Millevertus - TINTIGNY (Luxembourg)

Bières ambrées >= 8 % vol. alcool

Médaille d'Or : Rio Brasserie Valduc-Thor - THOREMBAIS-SAINT-TROND (Brabant wallon)

Médaille d'Argent : Ardenne Triple Brasserie Minne - SIBRET (Luxembourg)

Médaille de Bronze : Montagnarde Brasserie de l'Abbaye des Rocs - AUDREGNIES (Hainaut)

Bières brunes < 8 % vol. alcool

Médaille d'Or : La Douce Vertus Brasserie Millevertus - TINTIGNY (Luxembourg)

Médaille d'Argent : Brogne brune bio Abbaye de Brogne - SAINT-GÉRARD (Namur)

Médaille de Bronze : Saint-Monon brune Abbaye de Saint-Monon - AMBLY (Luxembourg)

Bières brunes >= 8 % vol. alcool

Médaille d'Or : Diôle brune Brasserie des Carrières - BASÈCLES (Hainaut)

Médaille d'Argent : La Botteresse brune Brasserie La Botteresse - SAINT-GEORGES (Liège)

Médaille de Bronze : Lupulus brune Brasserie Lupulus - GOUVY (Luxembourg)

Bières stouts < 7,5 % vol. alcool

Médaille d'Or : Asphalte La Manufacture urbaine - CHARLEROI (Hainaut)

Bières stouts > 7,5 % vol. alcool

Médaille d'Or : Ardenne Stout Brasserie Minne - SIBRET (Luxembourg)

Médaille d'Argent : Lupulus Hibernatus Brasserie Lupulus - GOUVY (Luxembourg)

Médaille de Bronze : Tournay Noire Brasserie de Cazeau - TEMPLEUVE (Hainaut)

Oak aged

Médaille d'Or : Soirée singe orge Brasserie d'Arlon - ARLON (Luxembourg)

Médaille d'Argent : Wood Givrée Brasserie Minne - SIBRET (Luxembourg)

Médaille de Bronze : Barley Wine bio Brasserie de l'Abbaye de Brogne - SAINT-GÉRARD (Namur)

Barley Wine

Médaille d'Or : My Deer Brasserie Minne - SIBRET (Luxembourg)

Médaille d'Argent Back to Black Brasserie De Ranke - DOTTIGNIES (Hainaut)

Médaille de Bronze : Triple Impériale Brasserie de l'Abbaye des Rocs - AUDREGNIES (Hainaut)

IPA

Médaille d'Or : Saison Avena Brasserie Deseveaux - BOUSSU (Hainaut)

Médaille d'Argent : IPA des Quais La Manufacture urbaine - CHARLEROI (Hainaut)

Médaille de Bronze : Père Noël Brasserie De Ranke - DOTTIGNIES (Hainaut)