Le palmarès des meilleurs food trucks récompensés lors du Brussels Food Trucks Festival 2017

Le week-end dernier, le site de Tour & Taxis accueillait une centaine de food trucks à l'occasion de la 4e édition du Brussels Food Trucks Festival. Le public qui a fait le déplacement pour cette quatrième édition était plus pointu que les années précédentes, et constitué de foodies venus découvrir des spécialités et apprécier la diversité offerte sur ces quelques jours.

Voici un aperçu en images de ce rendez-vous des gourmands et des curieux, au cas où vous l'auriez raté

Pour couronner ce festival, comme le veut la jeune tradition, ont été remis les prix aux meilleurs food trucks selon la catégorie. Voici les gagnants:

Burger & Hot Snacking Cooking Award

Sam Régal (fr) . Bakfrietfiets (nl) . Le comptoir Volant (fr)

Mediteranean Cooking Award

Giostrada (be) . Le Delizie di Mario (lu) . Osteria Agricola Toscana (be)

Asian Cooking Award

NhamFhai (be) . Buibui (be) . Wan Thai (be)

Oriental Cooking

Couscous Mobile (be). DO DA D'Orient & D'Ailleurs (fr) . L'Orient-Express Egaré (be)

Exotic Cooking Award

Tabor Food Concept (Lu)

Latino Cooking Award

El Camion Cantina Mexicana (fr) . Los tacos Amigos (nl). The Vexican (be)

Gourmet Cooking Award

Nina Nina (Be) . Les filles du bord de mer (Be) Le Tart'in (Fr)

Terroir & Tradition Cooking Award

L'escargot roulant (fr) . Little Sud Ouest (fr) . Migliori Olive All'Ascolana (it)

Metro Award(meilleur transformation de produits)

Copperdog (be)

Special Award(coups de coeur de l'ensemble du jury) :

Brunchies (be/ie). Magic-K (be). Caravan Kitchen(be)

Healty Award(meilleur optimisation et portion de fruits et légume dans le menu / validé par un jury Partenamut)

Le Tart'in (fr)

Bel RTL Award(décerné par les auditeurs de Bel RTL présent dans le jury)

Potat'ose (be)

Press Award (décerné par les journalistes et blogueurs présents dans le jury)

Kloech (be)

Quality of product Awards

Bammm BQ &Rotisserie (de)