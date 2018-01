Le panais, légume oublié (+ recette)

Le panais, légume typiquement hivernal, supporte très bien le gel et doit même sa saveur particulière au froid qui règne à cette période de l'année. Il se sème en juillet et se récolte de décembre à mars.

Au potager, réservez-lui une place au soleil, dans une terre bien aérée et un peu sableuse. Ratissez et aérez soigneusement le sol avant de faire vos semis, pour obtenir de belles racines droites. Tracez des rangées séparées de 35cm, semez les graines à 15cm les unes des autres et à 1cm de profondeur. Servez-vous d'une bêche pour récolter les panais: creusez suffisamment pour éviter de couper la racine. Ne conservez pas vos panais trop longtemps, mieux vaut les cuisiner tout de suite après la récolte.

Les panais sont exquis en purée ou dans un pot-au-feu. Crus, ils développent une saveur légèrement anisée qui vient relever une salade verte. Vous pouvez aussi cuire au four des frites de panais.

RECETTE

Soupe de panais aux noisettes grillées et huile de noisette

POUR 4

Pour la soupe:

1 oignon • 3 panais • 1 pomme de terre • une noix de beurre • 1,5l de fond de légumes • poivre du moulin • sel marin

Pour la garniture:

4 tranches de lard • une poignée de noisettes • huile de noisette

Pelez l'oignon et émincez-le. Pelez les panais et la pomme de terre, puis détaillez-les en petits dés. Faites fondre le beurre dans une casserole et ajoutez-y les dés de légumes. Poursuivez la cuisson pendant quelques minutes. Mouillez avec le fond et laissez mijoter à feu doux pendant 20 min. Réduisez le tout en purée, salez et poivrez.

Coupez le lard en lardons et faites-les sauter à la poêle sans ajout de matière grasse. Egouttezles sur du papier essuie-tout. Grillez les noisettes et concassez-les. Servez la soupe dans des bols et garnissez-les de noisettes concassées et d'un trait d'huile de noisette.45' /???