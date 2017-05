Le plus grand festival de food trucks au monde se tient à Tour et Taxis ce week end

Le premier Food truck festival avait réuni 37 participants du Benelux et de France en 2014.

Cette année, le plus grand festival de ce genre au monde accueillera 103 véhicules gastronomiques (après sélection parmi plus de 1.200 candidatures) alors qu'il en réunissait 142 l'an dernier.

Cuisines orientale, marocaine, arménienne, libanaise, belge, bretonne, chti, alsacienne, irlandaise, italienne, créole, africaine, thaïlandaise, vietnamienne, japonaise, vénézuélienne, latinos, cubaine ou encore mexicaine seront mises à l'honneur.

Dimanche après-midi, des récompenses seront remises par l'association Belgian Food Truck aux meilleurs établissements "pour la qualité de leur travail, l'innovation de leur cuisine et truck, et le partage des valeurs du Food Truck Spirit", des critères évalués par un jury composé de professionnels, de chefs, de journalistes, de blogueurs et d'amateurs.

Dernièrement, l'événement, qui se gratifie d'être éco-responsable, a remporté un Visit.brussels award dans la catégorie du meilleur concept gastronomique.

Dix villes wallonnes accueilleront également le festival jusqu'à la mi-septembre ainsi que Limerick (Irlande), Riga (Lettonie), Bologne (Italie) et à nouveau Bruxelles pour une édition spéciale Halloween du 27 au 29 octobre.