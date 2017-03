Le premier Food District de Belgique inauguré à Docks Bruxsel

Par l'ouverture d'un Food District en ses lieux, Docks Bruxsel entend répondre à "la demande des consommateurs d'une nouvelle expérience culinaire de qualité". "Les bars, kiosques et restaurants, qui représentent 11% de la surface du complexe, soit bien plus que la moyenne belge de 5 à 7% de la plupart des autres centres commerciaux, occupent tous un espace premium, et ne sont donc plus relégués au sous-sol, comme c'était le cas dans les anciens shoppings", commente Pascale Govers, responsable de Coordination & Commercialisation chez l'investisseur immobilier Equilis.

Les restaurants, bars et kiosques viennent ainsi compléter l'offre en matière de shopping et de divertissement.

Pour célébrer l'ouverture du nouveau Food District, Docks Brussel organise les "Food District Days" pendant les vacances de Pâques. Ceux-ci auront lieu le samedi 1er avril et pendant les deux longs week-ends: du jeudi 6 au samedi 8 avril et du jeudi 13 au samedi 15 avril.

Le centre commercial Docks Bruxsel, situé sur les bords du canal à hauteur du Pont Van Praet à Bruxelles, compte 113 boutiques, 8 salles de cinéma, un parcours indoor (Koezio), une salle évènementielle et une vingtaine de restaurants.