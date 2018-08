Le premier hôtel à bière au monde vient d'ouvrir ses portes

Depuis leur chambre, les clients ont vue sur la production des bières produites par la brasserie, et peuvent suivre les différentes étapes du processus. Mais en plus, ils peuvent goûter les bières immédiatement , grâce au réfrigérateur et au robinet à bière installés dans la chambre.

Des massages au malt sont également proposés et les plats du restaurant sont à base de bière. On l'a compris: tout dans cet hôtel tourne autour de la bière, jusqu'aux savons de la salle de bain qui contiennent eux aussi du houblon! L'hôtel compte 32 chambres, dont les tarifs commencent à 162$ la nuit.

Le DogHouse a pu voir le jour grâce à une campagne de crowdfunding qui a permis de collecter plus de 300 000 dollars. "Avec l'aide de notre communauté de passionnés, nous avons créé une destination incontournable pour les amateurs de bière artisanale du monde entier", a expliqué Tanisha Robinson, CEO de BrewDog USA à un journal local.